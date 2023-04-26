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Земельные участки в Dunakeszi jaras, Венгрия

41 объект найдено
Земельные участки в Csomad, Венгрия
Земельные участки
Csomad, Венгрия
600 м²
€ 71,397
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
377 м²
€ 116,086
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
5 584 м²
€ 610,839
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
8 959 м²
€ 34,376
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
913 м²
€ 60,819
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
839 м²
€ 55,531
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 008 м²
€ 134,861
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
1 577 м²
€ 3,966
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 360 м²
€ 66,108
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
710 м²
€ 26,179
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
1 243 м²
€ 25,271
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
859 м²
€ 237,989
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 180 м²
€ 56,853
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
5 014 м²
€ 409,870
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
3 444 м²
€ 269,721
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
20 000 м²
€ 93,476
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
920 м²
€ 85,941
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 458 м²
€ 385,542
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 406 м²
€ 376,582
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
837 м²
€ 42,045
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
49 000 м²
€ 5,230,000
Участки расположены в районе 2134 Сёд, который находится на краю гор Гёдёллё, в 30 км к севе…
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
10 000 м²
€ 3,900,000
На продажу выставлены три земельных участка в промышленной зоне в Сёде. Описание объекта …
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
10 000 м²
€ 1,055,085
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 193 м²
€ 253,009
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
1 002 м²
€ 211,969
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
20 000 м²
€ 90,798
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
4 319 м²
€ 34,551
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
4 342 м²
€ 34,551
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
2 680 м²
€ 22,477
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
8 812 м²
€ 72,190
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