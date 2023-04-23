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Земельные участки в Дунакеси, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
1 243 м²
€ 25,030
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
10 000 м²
€ 1,051,244
Земельные участки 1 ванная в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Дунакеси, Венгрия
1 ванных комнат 40 000 м²
€ 1,760,000
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
1 360 м²
€ 242,970
Земельные участки в Дунакеси, Венгрия
Земельные участки
Дунакеси, Венгрия
389 м²
€ 88,744
On Dunakeszi, close to Danube, 389 NM-ES BELTERÜLETI TELEK ELADÓ! On the plot currently it …
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