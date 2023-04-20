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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
716 м²
€ 50,142
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
890 м²
€ 65,977
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
20 000 м²
€ 316,688
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
2 000 м²
€ 100,284
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
9 733 м²
€ 265,138
Продается участок в 9733 кв.м экономической, коммерческой, служебной зоны в промышленной зон…
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
5 643 м²
€ 80,694
Инвесторы, авантюристы клиенты! Район Витцинг-Тюзеп. 5643 nms GKSZ-area с 3 классифика…
Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
5 643 м²
€ 80,694
Инвесторы, авантюристы клиенты! Район Витцинг-Тюзеп. 5643 nms GKSZ-area с 3 классифика…
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