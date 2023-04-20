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Земельные участки в Diosd, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
1 243 м²
€ 184,471
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
959 м²
€ 232,238
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
1 474 м²
€ 79,172
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
1 017 м²
€ 39,586
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
841 м²
€ 271,560
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
1 145 м²
€ 131,953
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
863 м²
€ 210,333
Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
1 867 м²
€ 78,240
I offer a 1867 square meter building plot for sale on the edge of Diósdliget, there is a sma…
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