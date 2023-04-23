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Земельные участки в Devecseri jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
1 630 м²
€ 40,811
Земельные участки в Девечер, Венгрия
Земельные участки
Девечер, Венгрия
30 000 м²
€ 38,994
Земельные участки в Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
3 097 м²
€ 4,611
Земельные участки в Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
2 003 м²
€ 60,598
Земельные участки в Tueskevar, Венгрия
Земельные участки
Tueskevar, Венгрия
8 750 м²
€ 23,712
Земельные участки в Нослоп, Венгрия
Земельные участки
Нослоп, Венгрия
50 000 м²
€ 2,371,227
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