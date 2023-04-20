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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Dabasi jaras
Земельные участки в Dabasi jaras, Венгрия
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102 объекта найдено
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Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
497 м²
€ 73,894
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
8 501 м²
€ 224,320
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
1 535 м²
€ 26,127
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
2 864 м²
€ 30,349
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
1 500 м²
€ 39,586
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
974 м²
€ 173,914
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
822 м²
€ 160,983
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
1 016 м²
€ 28,502
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
720 м²
€ 64,657
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
3 198 м²
€ 52,781
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
1 172 м²
€ 39,322
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
730 м²
€ 28,766
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
1 650 м²
€ 95,006
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
1 739 м²
€ 18,210
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
391 м²
€ 9,237
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
1 502 м²
€ 39,586
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
€ 0
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
5 310 м²
€ 38,266
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
2 080 м²
€ 57,796
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
1 015 м²
€ 17,946
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
289 м²
€ 4,354
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
10 000 м²
€ 52,517
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
767 м²
€ 35,363
Земельные участки
Эркень, Венгрия
4 317 м²
€ 31,405
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
9 524 м²
€ 269,185
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
1 214 м²
€ 5,014
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
539 м²
€ 7,917
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
785 м²
€ 31,405
Земельные участки
Дабаш, Венгрия
824 м²
€ 49,878
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
900 м²
€ 137,231
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