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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Чонград-Чанад
Земельные участки в медье Чонград-Чанад, Венгрия
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Киштелек, Венгрия
1 700 000 м²
€ 1,211,493
Земельные участки
Ходмезёвашархей, Венгрия
754 м²
€ 44,421
Земельные участки
Сентеш, Венгрия
873 м²
€ 23,422
Земельные участки
Tiszasziget, Венгрия
40 000 м²
€ 11,980
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
9 185 м²
€ 107,419
Земельные участки
Csengele, Венгрия
407 206 м²
€ 82,902
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
7 293 м²
€ 119,748
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
45 837 м²
€ 184,228
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
13 571 м²
€ 301,673
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
8 830 м²
€ 188,833
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
9 429 м²
€ 115,142
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