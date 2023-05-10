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Земельные участки в медье Чонград-Чанад, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 1 700 000 м²
€ 1,211,493
Земельные участки в Ходмезёвашархей, Венгрия
Земельные участки
Ходмезёвашархей, Венгрия
Площадь 754 м²
€ 44,421
Земельные участки в Сентеш, Венгрия
Земельные участки
Сентеш, Венгрия
Площадь 873 м²
€ 23,422
Земельные участки в Tiszasziget, Венгрия
Земельные участки
Tiszasziget, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 11,980
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 9 185 м²
€ 107,419
Земельные участки в Csengele, Венгрия
Земельные участки
Csengele, Венгрия
Площадь 407 206 м²
€ 82,902
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 7 293 м²
€ 119,748
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 45 837 м²
€ 184,228
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 13 571 м²
€ 301,673
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 8 830 м²
€ 188,833
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 9 429 м²
€ 115,142
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