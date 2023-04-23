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Земельные участки в Cegledi jaras, Венгрия

61 объект найдено
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,269
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,269
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 587 м²
€ 18,417
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 103 м²
€ 12,910
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 328 м²
€ 11,856
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€ 579,633
Земельные участки в Альбертиша, Венгрия
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
879 м²
€ 27,664
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
10 000 м²
€ 7,114
Земельные участки в Чемё, Венгрия
Земельные участки
Чемё, Венгрия
998 м²
€ 7,904
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 093 м²
€ 15,018
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 623 м²
€ 92,214
Земельные участки в Альбертиша, Венгрия
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
9 143 м²
€ 131,208
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
673 м²
€ 9,221
Земельные участки в Альбертиша, Венгрия
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
1 163 м²
€ 22,922
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
809 м²
€ 7,904
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 824 м²
€ 26,084
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
723 м²
€ 63,233
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 136 м²
€ 9,221
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 136 м²
€ 9,221
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 144 м²
€ 9,221
Земельные участки в Jaszkarajeno, Венгрия
Земельные участки
Jaszkarajeno, Венгрия
1 439 м²
€ 3,952
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 000 м²
€ 9,221
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 136 м²
€ 7,904
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
5 154 м²
€ 126,465
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€ 213,410
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 190 м²
€ 21,078
Земельные участки в Тёртель, Венгрия
Земельные участки
Тёртель, Венгрия
866 м²
€ 4,742
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 836 м²
€ 9,221
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 761 м²
€ 4,479
Земельные участки в Чемё, Венгрия
Земельные участки
Чемё, Венгрия
1 405 м²
€ 7,114
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