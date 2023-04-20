Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Cegledi jaras
Цеглед
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Очистить
33 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,278
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,278
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 587 м²
€ 18,447
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 328 м²
€ 11,876
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€ 580,594
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
10 000 м²
€ 7,125
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 093 м²
€ 15,043
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 623 м²
€ 92,367
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
809 м²
€ 7,917
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 824 м²
€ 26,127
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
723 м²
€ 63,338
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
5 154 м²
€ 126,675
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€ 213,764
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 190 м²
€ 21,113
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 836 м²
€ 9,237
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 761 м²
€ 4,486
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
6 965 м²
€ 138,551
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 300 м²
€ 110,841
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
2 878 м²
€ 6,571
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
661 м²
€ 31,141
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
10 000 м²
€ 261,267
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Do you want a quiet, peaceful environment, but would you be reluctant to give up the comfort…
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Он жаждет спокойной и мирной атмосферы, но не хотел бы он отказаться от комфорта города? Тог…
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
26 149 м²
€ 295,416
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
3 м²
€ 295,416
Продается промышленная зона около Сегледа 26149 м2
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
3 м²
€ 295,416
Продается промышленная зона около Сегледа 26149 м2
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
5 813 м²
€ 116,376
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 552 м²
€ 229,977
Продается в Cegléd Рядом с главной дорогой Участок промышленного развития 20 552 нм2. Все ко…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты