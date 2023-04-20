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Земельные участки в Цеглед, Венгрия

33 объекта найдено
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,278
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,278
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 587 м²
€ 18,447
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 328 м²
€ 11,876
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€ 580,594
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
10 000 м²
€ 7,125
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 093 м²
€ 15,043
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 623 м²
€ 92,367
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
809 м²
€ 7,917
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 824 м²
€ 26,127
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
723 м²
€ 63,338
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
5 154 м²
€ 126,675
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€ 213,764
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 190 м²
€ 21,113
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 836 м²
€ 9,237
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 761 м²
€ 4,486
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
6 965 м²
€ 138,551
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
8 300 м²
€ 110,841
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
2 878 м²
€ 6,571
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
661 м²
€ 31,141
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
10 000 м²
€ 261,267
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Do you want a quiet, peaceful environment, but would you be reluctant to give up the comfort…
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Он жаждет спокойной и мирной атмосферы, но не хотел бы он отказаться от комфорта города? Тог…
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
12 479 м²
€ 174,564
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
26 149 м²
€ 295,416
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
3 м²
€ 295,416
Продается промышленная зона около Сегледа 26149 м2
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
3 м²
€ 295,416
Продается промышленная зона около Сегледа 26149 м2
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
5 813 м²
€ 116,376
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 552 м²
€ 229,977
Продается в Cegléd Рядом с главной дорогой Участок промышленного развития 20 552 нм2. Все ко…
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