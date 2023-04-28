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Земельные участки в Buek, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Buek, Венгрия
Земельные участки
Buek, Венгрия
15 000 м²
€ 343,333
I DRAW INVESTORS' ATTENTION TO IT!!!!! On Bükfürdő inner-city area, already since years wor…
Земельные участки в Buek, Венгрия
Земельные участки
Buek, Венгрия
9 479 м²
€ 412,000
На Бюкфюрдё, в районе Венгрии, где около бани предлагается тепловая вода для продажи, он рас…
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