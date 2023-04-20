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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия

21 объект найдено
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 047 м²
€ 209,806
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
698 м²
€ 498,783
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 453 м²
€ 659,766
ПАНОРАМНЫЙ строительный участок в БУДАЭРС! В западной части Budaörs, в ÚTHEGYEN, я предлага…
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 062 м²
€ 496,144
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
555 м²
€ 158,080
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
2 130 м²
€ 197,666
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
300 м²
€ 150,427
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
478 м²
€ 171,275
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
473 м²
€ 118,758
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
719 м²
€ 39,322
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 483 м²
€ 261,267
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 021 м²
€ 52,517
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
698 м²
€ 60,698
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
744 м²
€ 65,713
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
3 159 м²
€ 224,057
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 047 м²
€ 295,311
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 155 м²
€ 52,517
Земельные участки 1 ванная в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 40 000 м²
€ 4,818,000
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
686 м²
€ 86,825
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
974 м²
€ 114,829
Budaörs, Frankhöm, продажа вечных панорамных участков для отдыха площадью 974 м2! Над центр…
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
3 159 м²
€ 193,666
Внимание инвесторов! С вечной панорамой, продающейся в окрестностях природоохранной облас…
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