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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Budakeszi jaras
Земельные участки в Budakeszi jaras, Венгрия
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108 объектов найдено
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Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
731 м²
€ 218,778
Земельные участки
Telki, Венгрия
52 м²
€ 44,600
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 047 м²
€ 209,806
Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
711 м²
€ 226,696
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
790 м²
€ 210,861
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
4 234 м²
€ 62,018
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
3 170 м²
€ 36,815
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
698 м²
€ 498,783
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
795 м²
€ 254,670
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 453 м²
€ 659,766
ПАНОРАМНЫЙ строительный участок в БУДАЭРС! В западной части Budaörs, в ÚTHEGYEN, я предлага…
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 062 м²
€ 496,144
Земельные участки
Будаенё, Венгрия
1 407 м²
€ 171,275
Земельные участки 1 ванная
Telki, Венгрия
1 ванных комнат
1 531 м²
€ 152,802
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
980 м²
€ 216,139
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
1 184 м²
€ 226,960
Земельные участки
Telki, Венгрия
900 м²
€ 158,317
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
1 160 м²
€ 366,566
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
990 м²
€ 184,471
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
7 341 м²
€ 1,093,810
Промышленная зона / земля на продажу! Цена: 149 евро / м2 Земляные работы были завершены, м…
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
555 м²
€ 158,080
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
2 130 м²
€ 197,666
Земельные участки
Будаенё, Венгрия
10 м²
€ 36,683
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
908 м²
€ 34,308
Земельные участки
Telki, Венгрия
100 м²
€ 65,977
Земельные участки
Toek, Венгрия
1 740 м²
€ 131,927
Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
569 м²
€ 416,972
Описание Я продаю свой превосходно показанный участок с красивой панорамой во II. район Буд…
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
580 м²
€ 118,494
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
300 м²
€ 150,427
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
996 м²
€ 71,228
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
723 м²
€ 179,456
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