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Земельные участки в Будакеси, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
3 170 м²
€ 36,815
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
980 м²
€ 216,139
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
580 м²
€ 118,494
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
862 м²
€ 255,725
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
1 015 м²
€ 145,122
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
2 050 м²
€ 525,174
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
1 439 м²
€ 26,391
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
1 768 м²
€ 26,391
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
2 075 м²
€ 110,841
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
4 233 м²
€ 311,249
В историческом центре Будакеши, замечательный, зеленый, madárcsicsergös, в окружающей среде,…
Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
500 м²
€ 161,388
На Budakeszi продавец он 500 M2 участков, на участок есть принятое разрешение на строительст…
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