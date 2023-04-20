Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Szentendrei jaras
  6. Будакалас

Земельные участки в Будакалас, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
1 159 м²
€ 65,713
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
755 м²
€ 145,122
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
11 900 м²
€ 110,436
Продается в Помазе земельный ансамбль площадью 11 900 кв.м на 2 гр., внесенный в список Дуна…
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
1 422 м²
€ 89,225
Panoramic, inner-city area plot on Budakalász, near Óbuda-Békásmegyer his border. Berdó-be…
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
1 032 м²
€ 115,047
На Pomáz продавец он 1032 нм участков, от которых он зависит, он 60 нм кирпичный дом в ожида…
Realting.com
Перейти