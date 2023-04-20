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Земельные участки в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

45 объектов найдено
Земельные участки в Риче, Венгрия
Земельные участки
Риче, Венгрия
506 м²
€ 3,959
Земельные участки в Онга, Венгрия
Земельные участки
Онга, Венгрия
800 м²
€ 26,364
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
853 м²
€ 105,431
Земельные участки 1 ванная в Hejokuert, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Hejokuert, Венгрия
1 ванных комнат 60 000 м²
€ 1,171,260
Земельные участки 1 ванная в Hejokuert, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Hejokuert, Венгрия
1 ванных комнат 2 129 м²
€ 42,580
Земельные участки 1 ванная в Hejokuert, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Hejokuert, Венгрия
1 ванных комнат 160 000 м²
€ 3,297,280
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
80 000 м²
€ 580,594
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
2 554 м²
€ 10,556
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
7 693 м²
€ 35,627
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
6 579 м²
€ 26,391
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
3 001 м²
€ 13,195
Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
10 000 м²
€ 89,728
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
1 030 м²
€ 3,959
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 457 м²
€ 3,959
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
40 000 м²
€ 5,542
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
1 503 м²
€ 2,507
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
1 760 м²
€ 2,507
Земельные участки в Koeroem, Венгрия
Земельные участки
Koeroem, Венгрия
70 000 м²
€ 329,883
Земельные участки в Buekkmogyorosd, Венгрия
Земельные участки
Buekkmogyorosd, Венгрия
940 м²
€ 7,653
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
745 м²
€ 3,827
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
723 м²
€ 3,959
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
891 м²
€ 8,841
Земельные участки в Онод, Венгрия
Земельные участки
Онод, Венгрия
2 414 м²
€ 14,515
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
3 479 м²
€ 27,446
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
3 000 м²
€ 3,167
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 100 м²
€ 6,598
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 237 м²
€ 5,806
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 009 м²
€ 6,598
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
3 000 м²
€ 3,404
Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
812 м²
€ 6,070
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