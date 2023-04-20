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Земельные участки в Bolyi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Бой, Венгрия
Земельные участки
Бой, Венгрия
25 384 м²
€ 304,332
На мощенном спуске автомагистрали M6 продается участок площадью 25384 кв.м с рейтингом GKSZ,…
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