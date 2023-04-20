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Земельные участки в Bicskei jaras, Венгрия

52 объекта найдено
Земельные участки в Уйбарок, Венгрия
Земельные участки
Уйбарок, Венгрия
1 506 м²
€ 52,517
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
1 207 м²
€ 39,322
Etyek - участок площадью 1217 кв. М на продажу в Öreghegyen, который предлагает возможность …
Земельные участки в Чаквар, Венгрия
Земельные участки
Чаквар, Венгрия
4 591 м²
€ 15,834
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
20 000 м²
€ 606,985
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
6 471 м²
€ 136,624
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
5 753 м²
€ 765,329
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
30 000 м²
€ 47,028
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
30 000 м²
€ 47,028
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
20 000 м²
€ 392,139
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
40 000 м²
€ 996,300
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€ 530,848
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
6 500 м²
€ 261,267
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
937 м²
€ 145,149
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
9 140 м²
€ 144,726
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
9 137 м²
€ 144,674
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
6 466 м²
€ 136,519
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
50 000 м²
€ 813,201
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€ 551,010
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€ 723,473
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
800 м²
€ 63,865
Земельные участки в Many, Венгрия
Земельные участки
Many, Венгрия
880 м²
€ 171,539
Земельные участки в Чаквар, Венгрия
Земельные участки
Чаквар, Венгрия
919 м²
€ 36,921
Земельные участки в Many, Венгрия
Земельные участки
Many, Венгрия
978 м²
€ 182,095
Земельные участки в Вертешача, Венгрия
Земельные участки
Вертешача, Венгрия
896 м²
€ 10,424
Земельные участки в Many, Венгрия
Земельные участки
Many, Венгрия
43 м²
€ 13,195
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
1 240 м²
€ 60,698
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
800 м²
€ 52,781
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
1 012 м²
€ 76,533
Земельные участки в Вертешача, Венгрия
Земельные участки
Вертешача, Венгрия
1 222 м²
€ 18,210
Земельные участки в Many, Венгрия
Земельные участки
Many, Венгрия
1 441 м²
€ 26,127
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