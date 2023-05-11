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Земельные участки в Бичке, Венгрия

18 объектов найдено
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 618,196
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 6 471 м²
€ 140,034
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 5 753 м²
€ 700,307
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 1,021,166
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 401,926
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 544,097
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 9 140 м²
€ 148,339
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 9 137 м²
€ 147,346
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 6 466 м²
€ 139,926
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 833,498
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 564,763
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 741,530
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 444,285
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 4 683 м²
€ 310,376
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 34 262 м²
€ 227,609
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 29 980 м²
€ 482,808
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 46 317 м²
€ 172,431
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Земельные участки
Бичке, Венгрия
Площадь 2 000 000 м²
€ 919,634
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