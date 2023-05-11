Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Bicskei jaras
Бичке
Земельные участки в Бичке, Венгрия
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Бичке, Венгрия
20 000 м²
€ 618,196
Земельные участки
Бичке, Венгрия
6 471 м²
€ 140,034
Земельные участки
Бичке, Венгрия
5 753 м²
€ 700,307
Земельные участки
Бичке, Венгрия
40 000 м²
€ 1,021,166
Земельные участки
Бичке, Венгрия
20 000 м²
€ 401,926
Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€ 544,097
Земельные участки
Бичке, Венгрия
9 140 м²
€ 148,339
Земельные участки
Бичке, Венгрия
9 137 м²
€ 147,346
Земельные участки
Бичке, Венгрия
6 466 м²
€ 139,926
Земельные участки
Бичке, Венгрия
50 000 м²
€ 833,498
Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€ 564,763
Земельные участки
Бичке, Венгрия
30 000 м²
€ 741,530
Земельные участки
Бичке, Венгрия
10 000 м²
€ 444,285
Земельные участки
Бичке, Венгрия
4 683 м²
€ 310,376
Земельные участки
Бичке, Венгрия
34 262 м²
€ 227,609
Земельные участки
Бичке, Венгрия
29 980 м²
€ 482,808
Земельные участки
Бичке, Венгрия
46 317 м²
€ 172,431
Земельные участки
Бичке, Венгрия
2 000 000 м²
€ 919,634
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты