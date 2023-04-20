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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия

17 объектов найдено
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
4 234 м²
€ 62,018
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
7 341 м²
€ 1,093,810
Промышленная зона / земля на продажу! Цена: 149 евро / м2 Земляные работы были завершены, м…
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
908 м²
€ 34,308
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
996 м²
€ 71,228
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
130 000 м²
€ 15,293,340
Industrial area / land for sale! Price: 90 Euro/m2 + VAT Location: - The property is locat…
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
7 558 м²
€ 944,750
Промышленная зона / земля на продажу! Цена: 125 евро / м2 Земляные работы были завершены, м…
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
834 м²
€ 65,977
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
1 086 м²
€ 65,713
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
250 м²
€ 60,698
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
1 094 м²
€ 39,586
A 1,094 square meter plot of land awaits its new owner in the increasingly popular Ürgehegy …
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
745 м²
€ 26,127
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
788 м²
€ 52,517
Земельные участки 1 ванная в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Биаторбадь, Венгрия
1 ванных комнат 2 631 м²
€ 171,539
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
1 240 м²
€ 232,950
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
1 069 м²
€ 23,752
This romantic and beautiful site is available with another 1000 square meters site
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
1 083 м²
€ 26,391
This 1083 square meter site is available with a small (6 sm) house and a cellar. The nearby…
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
13 218 м²
€ 150,340
На Biatorbágy все больше запрашивается, часть динамично развивается, собачья гора 13000 нм z…
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