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Земельные участки в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Gaborjan, Венгрия
Земельные участки
Gaborjan, Венгрия
1 612 м²
€ 5,278
Земельные участки в Береттьоуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Береттьоуйфалу, Венгрия
669 м²
€ 10,028
Земельные участки в Береттьоуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 977 м²
€ 246,180
Береттиоуйфалу - это неиспользуемая промышленная зона площадью 3977 кв.м, выставленная на пр…
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