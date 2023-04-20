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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Земельные участки в медье Бекеш, Венгрия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
4 600 м²
€ 171,275
Земельные участки
Деванья, Венгрия
8 657 м²
€ 110,366
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 127 м²
€ 7,257
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 249 м²
€ 12,931
Земельные участки
Герендаш, Венгрия
20 000 м²
€ 21,113
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
772 м²
€ 10,292
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
824 м²
€ 9,210
Земельные участки
Мезёберень, Венгрия
672 м²
€ 9,237
Земельные участки
Kamut, Венгрия
1 331 м²
€ 14,779
Земельные участки
Мезёберень, Венгрия
555 м²
€ 8,973
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 647 м²
€ 163,622
Земельные участки
Дьюла, Венгрия
1 500 м²
€ 12,668
Земельные участки
Тархош, Венгрия
100 000 м²
€ 65,977
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
8 431 м²
€ 131,953
Земельные участки
Бекешсентандраш, Венгрия
2 067 м²
€ 88,401
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