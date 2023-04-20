Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бекеш

Земельные участки в медье Бекеш, Венгрия

15 объектов найдено
Земельные участки в Gyomaendrod, Венгрия
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
4 600 м²
€ 171,275
Земельные участки в Деванья, Венгрия
Земельные участки
Деванья, Венгрия
8 657 м²
€ 110,366
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 127 м²
€ 7,257
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 249 м²
€ 12,931
Земельные участки в Герендаш, Венгрия
Земельные участки
Герендаш, Венгрия
20 000 м²
€ 21,113
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
772 м²
€ 10,292
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
824 м²
€ 9,210
Земельные участки в Мезёберень, Венгрия
Земельные участки
Мезёберень, Венгрия
672 м²
€ 9,237
Земельные участки в Kamut, Венгрия
Земельные участки
Kamut, Венгрия
1 331 м²
€ 14,779
Земельные участки в Мезёберень, Венгрия
Земельные участки
Мезёберень, Венгрия
555 м²
€ 8,973
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 647 м²
€ 163,622
Земельные участки в Дьюла, Венгрия
Земельные участки
Дьюла, Венгрия
1 500 м²
€ 12,668
Земельные участки в Тархош, Венгрия
Земельные участки
Тархош, Венгрия
100 000 м²
€ 65,977
Земельные участки в Сарваш, Венгрия
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
8 431 м²
€ 131,953
Земельные участки в Бекешсентандраш, Венгрия
Земельные участки
Бекешсентандраш, Венгрия
2 067 м²
€ 88,401
Realting.com
Перейти