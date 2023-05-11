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Земельные участки в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 754 м²
€ 4,328
Земельные участки в Бальмазуйварош, Венгрия
Земельные участки
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 950 м²
€ 97,378
Земельные участки в Бальмазуйварош, Венгрия
Земельные участки
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 1 900 м²
€ 198,898
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 5 790 м²
€ 51,041
Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 1 302 м²
€ 7,033
Земельные участки в Бальмазуйварош, Венгрия
Земельные участки
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 984 м²
€ 67,623
Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 2 940 м²
€ 8,656
Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 1 296 м²
€ 5,139
Земельные участки в Hortobagy, Венгрия
Земельные участки
Hortobagy, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 94,673
Земельные участки в Hortobagy, Венгрия
Земельные участки
Hortobagy, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 94,673
Земельные участки в Hortobagy, Венгрия
Земельные участки
Hortobagy, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 94,673
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