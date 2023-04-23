Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonalmadi jaras
  6. Балатонкенеше

Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
3 712 м²
€ 197,602
Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
2 550 м²
€ 62,969
Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
3 000 м²
€ 221,315
Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
3 932 м²
€ 118,325
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ Я ПРЕДЛАГАЮ!!! Я предлагаю на продажу участок площадью 3932 кв.…
Realting.com
Перейти