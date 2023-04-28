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Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
720 м²
€ 112,477
Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
2 995 м²
€ 1,123,000
Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
5 352 м²
€ 803,406
Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
2 226 м²
€ 80,073
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