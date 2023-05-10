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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonfueredi jaras
Земельные участки в Balatonfueredi jaras, Венгрия
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91 объект найдено
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Земельные участки
Paloznak, Венгрия
914 м²
€ 23,961
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
3 225 м²
€ 99,612
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
3 928 м²
€ 102,304
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
1 911 м²
€ 51,152
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
800 м²
€ 32,037
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
1 172 м²
€ 115,496
Земельные участки
Тихань, Венгрия
684 м²
€ 363,179
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
1 200 м²
€ 161,263
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
9 206 м²
€ 26,759
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
790 м²
€ 93,958
Земельные участки
Zanka, Венгрия
2 927 м²
€ 22,884
Земельные участки
Zanka, Венгрия
650 м²
€ 40,383
Земельные участки
Zanka, Венгрия
650 м²
€ 80,766
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
1
3 028 м²
€ 203,800
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
1
3 897 м²
€ 194,108
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
1
3 556 м²
€ 181,993
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
2 000 м²
€ 215,107
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
1 000 м²
€ 104,727
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
1 278 м²
€ 670,359
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
994 м²
€ 258,452
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
5 759 м²
€ 99,612
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
5 870 м²
€ 61,652
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
324 м²
€ 58,959
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
1 501 м²
€ 86,151
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
1 501 м²
€ 86,151
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
702 м²
€ 161,263
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
1 500 м²
€ 114,419
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
2 819 м²
€ 78,131
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
20 000 м²
€ 80,497
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
20 000 м²
€ 1,668,629
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