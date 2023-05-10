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Земельные участки в Balatonfueredi jaras, Венгрия

91 объект найдено
Земельные участки в Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
Площадь 914 м²
€ 23,961
Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 3 225 м²
€ 99,612
Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 3 928 м²
€ 102,304
Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 1 911 м²
€ 51,152
Земельные участки в Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 32,037
Земельные участки в Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
Площадь 1 172 м²
€ 115,496
Земельные участки в Тихань, Венгрия
Земельные участки
Тихань, Венгрия
Площадь 684 м²
€ 363,179
Земельные участки в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€ 161,263
Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 9 206 м²
€ 26,759
Земельные участки в Балатонсепезд, Венгрия
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 790 м²
€ 93,958
Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 2 927 м²
€ 22,884
Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 650 м²
€ 40,383
Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 650 м²
€ 80,766
Земельные участки 1 ванная в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 028 м²
€ 203,800
Земельные участки 1 ванная в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 897 м²
€ 194,108
Земельные участки 1 ванная в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 556 м²
€ 181,993
Земельные участки в Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€ 215,107
Земельные участки в Балатонсепезд, Венгрия
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€ 104,727
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 1 278 м²
€ 670,359
Земельные участки в Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
Площадь 994 м²
€ 258,452
Земельные участки в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
Площадь 5 759 м²
€ 99,612
Земельные участки в Monoszlo, Венгрия
Земельные участки
Monoszlo, Венгрия
Площадь 5 870 м²
€ 61,652
Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 324 м²
€ 58,959
Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 1 501 м²
€ 86,151
Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 1 501 м²
€ 86,151
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 702 м²
€ 161,263
Земельные участки в Doergicse, Венгрия
Земельные участки
Doergicse, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 114,419
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 819 м²
€ 78,131
Земельные участки в Pecsely, Венгрия
Земельные участки
Pecsely, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 80,497
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 1,668,629
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