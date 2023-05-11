Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonfueredi jaras
  6. Балатонфюред

Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия

15 объектов найдено
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 1 278 м²
€ 673,528
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 702 м²
€ 162,025
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 819 м²
€ 78,003
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 1,676,518
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 3 233 м²
€ 446,043
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 4 508 м²
€ 50,041
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€ 432,789
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 3 003 м²
€ 808,775
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 32,459
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 960 м²
€ 119,017
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 6 239 м²
€ 267,807
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 144,839
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€ 103,263
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 2 980 м²
€ 344,210
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 1 522 м²
€ 89,664
Realting.com
Перейти