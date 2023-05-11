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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonfueredi jaras
Балатонфюред
Земельные участки в Балатонфюред, Венгрия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
1 278 м²
€ 673,528
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
702 м²
€ 162,025
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
2 819 м²
€ 78,003
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
20 000 м²
€ 1,676,518
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
3 233 м²
€ 446,043
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
4 508 м²
€ 50,041
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
2 500 м²
€ 432,789
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
3 003 м²
€ 808,775
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
10 000 м²
€ 32,459
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
2 960 м²
€ 119,017
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
6 239 м²
€ 267,807
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
800 м²
€ 144,839
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
3 400 м²
€ 103,263
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
2 980 м²
€ 344,210
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
1 522 м²
€ 89,664
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