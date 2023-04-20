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Земельные участки в Балатонсарсо, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Балатонсарсо, Венгрия
Земельные участки
Балатонсарсо, Венгрия
2 023 м²
€ 265,138
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! На Balatonföldvár продавец, vízközeli, 2023 нм уч…
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