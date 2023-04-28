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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonalmadi jaras
Земельные участки в Balatonalmadi jaras, Венгрия
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29 объектов найдено
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Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
3 712 м²
€ 200,851
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
540 м²
€ 112,477
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
812 м²
€ 47,937
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
720 м²
€ 112,477
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
4 358 м²
€ 1,871,936
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
2 995 м²
€ 1,123,000
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
5 352 м²
€ 803,406
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
2 338 м²
€ 404,113
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
740 м²
€ 132,562
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
1 104 м²
€ 72,280
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
2 226 м²
€ 80,073
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
2 206 м²
€ 669,505
There are 3 plots with a topographical number in the Öreghegyen holiday area of Balatonalm…
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
650 м²
€ 168,715
В прибрежной части города Балатонакаратья на продажу выставлен земельный участок площадью 65…
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
530 м²
€ 104,443
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
1 622 м²
€ 26,753
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
2 550 м²
€ 64,005
Земельные участки
Papkeszi, Венгрия
977 м²
€ 39,903
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
1 725 м²
€ 21,424
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
981 м²
€ 133,633
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
3 000 м²
€ 224,954
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,356
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,356
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,356
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,356
Земельные участки
Liter, Венгрия
40 000 м²
€ 9,105
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
2 835 м²
€ 53,293
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
14 234 м²
€ 753,903
На Balatonalmádi частное предложение с инвестиционной целью, он 14234 nm- e, Vt2-es участок …
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
3 932 м²
€ 119,022
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ Я ПРЕДЛАГАЮ!!! Я предлагаю на продажу участок площадью 3932 кв.…
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
947 м²
€ 88,122
On Balatonalmádi exurban part salesman it 947 nm building plots with an existing building pe…
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