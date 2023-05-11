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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonalmadi jaras
Балатональмади
Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
4 358 м²
€ 1,890,748
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
2 338 м²
€ 408,174
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
740 м²
€ 133,894
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
1 104 м²
€ 69,856
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
2 206 м²
€ 676,233
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
530 м²
€ 105,492
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
1 725 м²
€ 21,639
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
981 м²
€ 134,976
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,410
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,410
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,410
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
431 м²
€ 5,410
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
2 835 м²
€ 53,828
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
14 234 м²
€ 757,262
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
947 м²
€ 88,515
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