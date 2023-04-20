Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бач-Кишкун
  5. Bajai jaras

Земельные участки в Bajai jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Байя, Венгрия
Земельные участки
Байя, Венгрия
922 м²
€ 8,973
Земельные участки в Байя, Венгрия
Земельные участки
Байя, Венгрия
39 984 м²
€ 164,851
Его беда внутригородской области, почти 4 гектара участков salesman.let он делает от уверенн…
Земельные участки в Эршекчанад, Венгрия
Земельные участки
Эршекчанад, Венгрия
20 917 м²
€ 1,080,057
Его беда 10км-ре, на Érsekcsanád коммивояжер его на 2,1 га площади оседает, депо работает ка…
Земельные участки в Байя, Венгрия
Земельные участки
Байя, Венгрия
22 000 м²
€ 345,832
На территории города Баха - на территории, граничащей с Szentjánosi ut за Bajai TESCO Aruház…
Realting.com
Перейти