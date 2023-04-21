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Земельные участки в Бабольна, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
740 м²
€ 17,919
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
855 м²
€ 18,975
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
2 049 м²
€ 44,600
Земельные участки в Бабольна, Венгрия
Земельные участки
Бабольна, Венгрия
1 594 м²
€ 43,545
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