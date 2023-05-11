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Земельные участки в Aszodi jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Domony, Венгрия
Земельные участки
Domony, Венгрия
Площадь 2 760 м²
€ 48,381
Земельные участки в Domony, Венгрия
Земельные участки
Domony, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 456,927
Земельные участки в Domony, Венгрия
Земельные участки
Domony, Венгрия
Площадь 7 759 м²
€ 313,772
Земельные участки в Тура, Венгрия
Земельные участки
Тура, Венгрия
Площадь 758 м²
€ 7,526
Земельные участки в Тура, Венгрия
Земельные участки
Тура, Венгрия
Площадь 883 м²
€ 21,639
Земельные участки в Гальгахевиз, Венгрия
Земельные участки
Гальгахевиз, Венгрия
Площадь 2 278 м²
€ 32,189
Земельные участки в Тура, Венгрия
Земельные участки
Тура, Венгрия
Площадь 759 м²
€ 7,574
Земельные участки в Hevizgyoerk, Венгрия
Земельные участки
Hevizgyoerk, Венгрия
Площадь 1 461 м²
€ 22,846
Земельные участки в Domony, Венгрия
Земельные участки
Domony, Венгрия
Площадь 815 м²
€ 30,268
Земельные участки в Баг, Венгрия
Земельные участки
Баг, Венгрия
Площадь 812 м²
€ 15,959
Земельные участки в Баг, Венгрия
Земельные участки
Баг, Венгрия
Площадь 6 055 м²
€ 113,607
Земельные участки в Гальгамача, Венгрия
Земельные участки
Гальгамача, Венгрия
Площадь 624 м²
€ 24,074
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