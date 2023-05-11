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Земельные участки в Ajkai jaras, Венгрия

16 объектов найдено
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 9 773 м²
€ 12,901
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 17,740
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 569 м²
€ 13,170
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 4 104 м²
€ 40,303
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 447 м²
€ 13,254
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 3 500 м²
€ 535,577
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 517 м²
€ 3,228
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 2 335 м²
€ 4,838
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 335 м²
€ 1,881
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 5 802 м²
€ 15,858
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 12,713
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 14,877
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 3 450 м²
€ 62,213
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 130 000 м²
€ 75,313
Земельные участки в Nyirad, Венгрия
Земельные участки
Nyirad, Венгрия
Площадь 68 437 м²
€ 187,465
Земельные участки в Халимба, Венгрия
Земельные участки
Халимба, Венгрия
Площадь 35 211 м²
€ 218,413
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