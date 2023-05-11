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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Ajkai jaras
Земельные участки в Ajkai jaras, Венгрия
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Айка, Венгрия
9 773 м²
€ 12,901
Земельные участки
Айка, Венгрия
20 000 м²
€ 17,740
Земельные участки
Айка, Венгрия
1 569 м²
€ 13,170
Земельные участки
Айка, Венгрия
4 104 м²
€ 40,303
Земельные участки
Айка, Венгрия
1 447 м²
€ 13,254
Земельные участки
Айка, Венгрия
3 500 м²
€ 535,577
Земельные участки
Айка, Венгрия
517 м²
€ 3,228
Земельные участки
Айка, Венгрия
2 335 м²
€ 4,838
Земельные участки
Айка, Венгрия
335 м²
€ 1,881
Земельные участки
Айка, Венгрия
5 802 м²
€ 15,858
Земельные участки
Айка, Венгрия
40 000 м²
€ 12,713
Земельные участки
Айка, Венгрия
800 м²
€ 14,877
Земельные участки
Айка, Венгрия
3 450 м²
€ 62,213
Земельные участки
Айка, Венгрия
130 000 м²
€ 75,313
Земельные участки
Nyirad, Венгрия
68 437 м²
€ 187,465
Земельные участки
Халимба, Венгрия
35 211 м²
€ 218,413
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