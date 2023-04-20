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Земельные участки в Айка, Венгрия

15 объектов найдено
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
9 773 м²
€ 12,668
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
20 000 м²
€ 17,418
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
1 569 м²
€ 12,931
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
4 104 м²
€ 39,322
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
1 447 м²
€ 12,931
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
3 500 м²
€ 522,535
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
517 м²
€ 3,167
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
2 335 м²
€ 4,750
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
335 м²
€ 1,847
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
5 802 м²
€ 15,570
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
40 000 м²
€ 12,404
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
800 м²
€ 14,515
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
3 450 м²
€ 60,698
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
3 698 м²
€ 274,463
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
130 000 м²
€ 73,894
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