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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
7 000 м²
€ 68,352
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
1 540 м²
€ 15,834
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
70 844 м²
€ 713,367
В центре Тисы мы предлагаем эти 7 гектаров для продажи в туристическом районе страны, на поб…
Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
74 714 м²
€ 632,826
Мы предлагаем эту площадь в 7,4 га на берегу озера Тиса в центре курортной зоны Абадсалок. К…
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