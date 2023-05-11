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Земельные участки в периферийная единица Закинф, Греция

26 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Земельные участки 1 комната в Амбелокипи, Греция
Земельные участки 1 комната
Амбелокипи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 262,500
Земельные участки 1 комната в Закинтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Закинтос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 105,000
Земельные участки 1 комната в Циливи, Греция
Земельные участки 1 комната
Циливи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 45,000
Земельные участки 1 комната в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Земельные участки 1 комната в Луха, Греция
Земельные участки 1 комната
Луха, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната в Варвара, Греция
Земельные участки 1 комната
Варвара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Земельные участки 1 комната в Гайтани, Греция
Земельные участки 1 комната
Гайтани, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Земельные участки 1 комната в Мезо Геракари, Греция
Земельные участки 1 комната
Мезо Геракари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,800,000
Земельные участки 1 комната в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Кирикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 235,000
Земельные участки 1 комната в Планос, Греция
Земельные участки 1 комната
Планос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Лагкадакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лагкадакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Земельные участки 1 комната в Аргаси, Греция
Земельные участки 1 комната
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 580,000
Земельные участки 1 комната в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Земельные участки 1 комната в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Лаганас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаганас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,080,000
Земельные участки 1 комната в Ванато, Греция
Земельные участки 1 комната
Ванато, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Ванато, Греция
Земельные участки 1 комната
Ванато, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Ано Волимес, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано Волимес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Кирикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Лаганас, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаганас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Земельные участки 1 комната в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 975,000
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