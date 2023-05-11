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Земельные участки с видом на горы в Zakynthos Municipality, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Земельные участки 1 комната в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Луха, Греция
Земельные участки 1 комната
Луха, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 975,000
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