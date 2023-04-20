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Земельные участки в Закинтос, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Амбелокипи, Греция
Земельные участки 1 комната
Амбелокипи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 262,500
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Закинф. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки 1 комната в Закинтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Закинтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 1285 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Гайтани, Греция
Земельные участки 1 комната
Гайтани, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается земельный участок площадью 120000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Аргаси, Греция
Земельные участки 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Земельный участок на котором есть возможность построит гостиницу площадью 6.000 кв.м располо…
Земельные участки 1 комната в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бохали, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 415 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бохали, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается земельный участок площадью 2558 кв.м. на острове Закинф. На территории строение, п…
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