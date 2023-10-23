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Земельные участки в Zagori Municipality, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в dilopho, Греция
Земельные участки 1 комната
dilopho, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1090 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подве…
€130,000
Realting.com
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