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Земельные участки с видом на море в Загора, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,530,000
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
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