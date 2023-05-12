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Земельные участки с видом на горы в Загора, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Horefto, Греция
Земельные участки 1 комната
Horefto, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 2964 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на горы. Без права…
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