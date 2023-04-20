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Земельные участки с видом на горы в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Муресион, Греция
Земельные участки 1 комната
Муресион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 851 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,500
Продается земельный участок площадью 4019 кв.м. в Волосе-Пилио.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната в Horefto, Греция
Земельные участки 1 комната
Horefto, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 2964 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на горы. Без права…
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