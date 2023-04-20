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Земельные участки в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на море
Земельные участки в Tsangarada, Греция
Земельные участки
Tsangarada, Греция
5 700 м²
€ 240,000
Property Code. 1330 - Plot Zagora FOR SALE. Size: 5700 sq.m, Price240.000 € The plot is be…
Земельные участки 1 комната в Загора, Греция
Земельные участки 1 комната
Загора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Ksorychti, Греция
Земельные участки 1 комната
Ksorychti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 6831 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 17,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода
Земельные участки 1 комната в Муресион, Греция
Земельные участки 1 комната
Муресион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 851 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,500
Продается земельный участок площадью 4019 кв.м. в Волосе-Пилио.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната в Horefto, Греция
Земельные участки 1 комната
Horefto, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 2964 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на горы. Без права…
Земельные участки 1 комната в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,530,000
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
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