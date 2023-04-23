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Земельные участки в Загливерион, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Adam, Греция
Земельные участки 1 комната
Adam, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 23750 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода,…
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