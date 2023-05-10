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Земельные участки с видом на море в периферия Западная Греция, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Лехена, Греция
Земельные участки 1 комната
Лехена, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Земельные участки 1 комната в Като Ахая, Греция
Земельные участки 1 комната
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Земельные участки 1 комната в Смерна, Греция
Земельные участки 1 комната
Смерна, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
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