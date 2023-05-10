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Земельные участки в периферия Западная Греция, Греция

64 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори (Захарос), Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Земельные участки 1 комната в Диакоптон, Греция
Земельные участки 1 комната
Диакоптон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Земельные участки 1 комната в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната
Кагкади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 25,000
Земельные участки в Temeni, Греция
Земельные участки
Temeni, Греция
Площадь 1 800 м²
€ 108,000
Земельные участки 1 комната в Diyeliotika, Греция
Земельные участки 1 комната
Diyeliotika, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Земельные участки 1 комната в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Фонетика, Греция
Земельные участки 1 комната
Фонетика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 390,000
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в agios stephanos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Земельные участки 1 комната в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Иоаннис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Лехена, Греция
Земельные участки 1 комната
Лехена, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Левентохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Левентохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Левентохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Левентохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в romanos, Греция
Земельные участки 1 комната
romanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Земельные участки 1 комната в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната
Марафия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Земельные участки 1 комната в Миртия, Греция
Земельные участки 1 комната
Миртия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Като Ахая, Греция
Земельные участки 1 комната
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Килини, Греция
Земельные участки 1 комната
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
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