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Земельные участки с видом на горы в Волос, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Agios Vlassios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Vlassios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 424 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Волос, Греция
Земельные участки 1 комната
Волос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1243 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
Земельные участки 1 комната в makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
makrinitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Неа-Иония, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Иония, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrinitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 840 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Onoufrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3617 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
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