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Земельные участки в Верия, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Rahi, Греция
Земельные участки 1 комната
Rahi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2750 кв.м. в северной Греции. На территори…
Земельные участки 1 комната в Верия, Греция
Земельные участки 1 комната
Верия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 2920 кв.м. в северной Греции. На территории подведена в…
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