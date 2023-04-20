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Земельные участки с видом на море в Velo, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в nerantza, Греция
Земельные участки 1 комната
nerantza, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
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