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Земельные участки в Василикон, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Филла, Греция
Земельные участки 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Василикон, Греция
Земельные участки 1 комната
Василикон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 310 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Василикон, Греция
Земельные участки 1 комната
Василикон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на острове Эвия. На территории …
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